Велимир Петкович — о победе над сборной Норвегии: мы показали характер

Главный тренер сборной России Велимир Петкович прокомментировал историческую победу своих подопечных в игре с командой Норвегии в рамках чемпионата Европы по гандболу. Россияне одолели скандинавскую сборную впервые за последние 16 лет, победив со счётом 23:22.

«Я был разочарован игрой команды в концовке матча с Литвой. Но на этот раз мы действовали хорошо и обыграли одну из лучших сборных Европы. Каждый, кто смотрит и играет в гандбол, знает, что Норвегия – очень сильный соперник. Я доволен своей командой. Мы показали характер и то, что наработали на сборах в Новогорске. После игры с Литвой было много критики в адрес команды, но мы доказали, что способны справиться с любым соперником. Знаю, что со Словакией будет трудная игра. Но и с Норвегией мы готовились к тяжёлому матчу. Будем бороться за два очка и продолжим поднимать российский гандбол на прежний уровень», – сказал после матча Петкович в интервью официальному сайту Федерации гандбола России.

В понедельник, 17 января, сборной России предстоит встретиться с командой Словакии в третьем матче группового этапа. Начало игры — в 20:00 мск.