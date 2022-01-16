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Саблистка Яна Егорян завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира

Саблистка Яна Егорян завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира
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Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на сабле среди женщин в Тбилиси.

В непосредственной борьбе за медали из россиянок на этих состязаниях участвовали Егорян и Светлана Шевелева. В 1/8 финала они обе сумели нанести решающие удары и победить своих соперниц со счётом 15:14: Светлана – олимпийскую чемпионку Лондона кореянку Ким Джи Ён, Яна – восходящую венгерскую звёздочку Лизу Пустаи.

В четвертьфинале Шевелева потерпела поражение от гречанки Теодоры Гунтуры – 13:15, а Егорян, взяв верх над француженкой Сарой Бальцер – 15:12, обеспечила себе место на подиуме этапа Кубка мира, где она в последний раз была почти три года назад – 22 марта 2019 года.

В полуфинальной встрече с Гунтурой Егорян уступила единственный удар – 14:15, заняв по итогу соревнований в столице Грузии третье место. Победительницей турнира стала француженка Каролин Кероли, в решающем бою обыгравшая Гунтуру – 15:12.

Кубок мира
Тбилиси (Грузия), 14-16 января 2022
Сабля. Женщины. Личное первенство (165 участниц)

1/32 финала. Шихоми Фукушима (Япония) – Дарья Дрозд (Россия) – 15:10. Ольга Никитина (Россия) – Сабина Каримова (Азербайджан) – 15:8. Сери Озаки (Япония) – Алина Михайлова (Россия) – 15:13. Светлана Шевелева (Россия) – Аракели Наварро (Испания) – 15:7. Яна Егорян (Россия) – Кэйтлин Максуэлл (Великобритания) – 15:12.

1/16 финала. Катинка Баттаи-Шугар (Венгрия) – Никитина – 15:9. Шевелева – Йоана Илиева (Болгария) – 15:11. Егорян – Сильвия Матушак (Польша) – 15:7.

1/8 финала. Шевелева – Ким Джи Ён (Юж. Корея) – 15:14. Егорян – Лиза Пустаи (Венгрия) – 15:14.

Четвертьфинал. Каролин Кероли (Франция) – Манон Апити-Брюне (Франция) – 15:11. Росселла Грегорио (Италия) – Озаки – 15:12. Теодора Гунтура (Греция) – Шевелева – 15:13. Егорян – Сара Бальцер (Франция) – 15:12.

Полуфинал. Кероли – Грегорио – 15:14. Гунтура – Егорян – 15:14.

Финал. Кероли – Гунтура – 15:12.

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