Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Австралиец Нил Робертсон стал победителем турнира по снукеру The Masters

Австралиец Нил Робертсон стал победителем турнира по снукеру The Masters
Комментарии

Австралиец Нил Робертсон стал победителем турнира по снукеру The Masters, который завершился в столице Великобритании Лондоне.

В финале он одолел англичанина Барри Хокинса, выиграв матч из 19 фреймов со счётом 10:4.

The Masters — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру. Начиная с сезона-1974/1975 он включён в список профессиональных соревнований.

В 2021 году победителем турнира стал китаец Янь Бинтао, который в решающем матче победил шотландца Джона Хиггинса. Самым титулованным спортсменом этого турнира является Ронни О'Салливан — на его счету семь побед.

Нил Робертсон выиграл звание чемпиона мира в 2010 году. В 2013-м он был включён в Зал славы снукера. В текущем мировом рейтинге Робертсон занимает четвёртое место.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022