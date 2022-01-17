Австралиец Нил Робертсон стал победителем турнира по снукеру The Masters

Австралиец Нил Робертсон стал победителем турнира по снукеру The Masters, который завершился в столице Великобритании Лондоне.

В финале он одолел англичанина Барри Хокинса, выиграв матч из 19 фреймов со счётом 10:4.

The Masters — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру. Начиная с сезона-1974/1975 он включён в список профессиональных соревнований.

В 2021 году победителем турнира стал китаец Янь Бинтао, который в решающем матче победил шотландца Джона Хиггинса. Самым титулованным спортсменом этого турнира является Ронни О'Салливан — на его счету семь побед.

Нил Робертсон выиграл звание чемпиона мира в 2010 году. В 2013-м он был включён в Зал славы снукера. В текущем мировом рейтинге Робертсон занимает четвёртое место.