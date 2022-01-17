Гандболисты сборной России Андрей Верещагин и Даниил Шишкарёв заразились коронавирусом

Гандболисты сборной России Андрей Верещагин и Даниил Шишкарёв не примут участия в заключительном матче предварительного раунда чемпионата Европы со Словакией. Тесты этих игроков на коронавирус, сданные в воскресенье, 16 января, дали положительный результат, сообщает официальный «твиттер» Федерации гандбола России.

Чемпионат Европы по гандболу проходит в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. Для выхода из группы россиянам необходимо занять в группе одно из первых двух мест. В понедельник, 17 января, команда России встретится со сборной Словакии. Начало матча — в 20:00 мск. Россиянам для гарантированного продолжения борьбы за медали европейского первенства достаточно сыграть вничью, словаков же устроит только победа.

Положение команд в группе: Россия – 4 очка (2 игры), Норвегия — 2 (2), Словакия – 2 (2), Литва – 0 (2).