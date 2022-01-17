Сборные России по фехтованию на саблях завоевали две бронзы на этапе Кубка мира

Сборные России по фехтованию на саблях — мужская и женская — завоевали бронзовые медали в командном турнире на этапе Кубка мира в Тбилиси.
В соревнованиях женских команд россиянки Яна Егорян, Ольга Никитина, Евгения Подпаскова и Светлана Шевелёва в противостоянии за третье место оказались сильнее сборной Испании — 45:43. Победу по итогам состязаний одержала сборная Южной Кореи, взявшая в финале верх над испанками — 45:44, сообщает официальный сайт Федерации фехтования России.
В мужском командном турнире саблисты сборной России Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Анатолий Костенко и Кирилл Туляков в противостоянии за бронзовые награды нанесли поражение итальянцам — 45:40. Первой стала сборная Южной Кореи, которая в финале победила команду Германии — 45:38.
- 17 января 2022
-
19:48
-
19:17
-
18:36
-
17:57
-
17:42
-
17:33
-
15:47
-
13:33
-
00:58
-
00:35
- 16 января 2022
-
23:43
-
22:49
-
21:49
-
21:11
-
21:09
-
20:57
-
20:48
-
10:23
-
00:11
- 15 января 2022
-
22:19
-
21:18
-
19:50
-
05:32
-
01:57
- 14 января 2022
-
15:25
-
13:46
-
09:32
-
06:51
-
01:59
- 13 января 2022
-
21:47
-
15:14
-
11:07
-
02:35
-
00:53
-
00:32