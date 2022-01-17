Сборные России по фехтованию на саблях завоевали две бронзы на этапе Кубка мира

Сборные России по фехтованию на саблях — мужская и женская — завоевали бронзовые медали в командном турнире на этапе Кубка мира в Тбилиси.



В соревнованиях женских команд россиянки Яна Егорян, Ольга Никитина, Евгения Подпаскова и Светлана Шевелёва в противостоянии за третье место оказались сильнее сборной Испании — 45:43. Победу по итогам состязаний одержала сборная Южной Кореи, взявшая в финале верх над испанками — 45:44, сообщает официальный сайт Федерации фехтования России.



В мужском командном турнире саблисты сборной России Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Анатолий Костенко и Кирилл Туляков в противостоянии за бронзовые награды нанесли поражение итальянцам — 45:40. Первой стала сборная Южной Кореи, которая в финале победила команду Германии — 45:38.