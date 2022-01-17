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Алексей Алексеев покинул пост главного тренера гандбольной «Лады»

Алексей Алексеев покинул пост главного тренера гандбольной «Лады»
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Тольяттинский гандбольный клуб «Лада» и главный тренер Алексей Алексеев приняли решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера назначена Екатерина Маренникова, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.

Алексей Алексеев возглавлял тольяттинский клуб с 2019 года. Вместе с ним команда стала серебряным (2020) и бронзовым (2021) призёром чемпионата России. В прошлом сезоне и команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

В сезоне-2021/22 годов «Лада» идет на третьем месте в группе А Суперлиги, отставая от ЦСКА на 7 очков, а от «Ростов-Дона» – на 9. В Лиге Европы у тольяттинской команды два поражения в двух матчах, при этом последнюю игру – на выезде против норвежского «Сторхамара» — «Лада» провела уже без Алексеева.

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