Алексей Алексеев покинул пост главного тренера гандбольной «Лады»

Тольяттинский гандбольный клуб «Лада» и главный тренер Алексей Алексеев приняли решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера назначена Екатерина Маренникова, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.
Алексей Алексеев возглавлял тольяттинский клуб с 2019 года. Вместе с ним команда стала серебряным (2020) и бронзовым (2021) призёром чемпионата России. В прошлом сезоне и команда вышла в плей-офф Лиги Европы.
В сезоне-2021/22 годов «Лада» идет на третьем месте в группе А Суперлиги, отставая от ЦСКА на 7 очков, а от «Ростов-Дона» – на 9. В Лиге Европы у тольяттинской команды два поражения в двух матчах, при этом последнюю игру – на выезде против норвежского «Сторхамара» — «Лада» провела уже без Алексеева.
- 17 января 2022
-
19:48
-
19:17
-
18:36
-
17:57
-
17:42
-
17:33
-
15:47
-
13:33
-
00:58
-
00:35
- 16 января 2022
-
23:43
-
22:49
-
21:49
-
21:11
-
21:09
-
20:57
-
20:48
-
10:23
-
00:11
- 15 января 2022
-
22:19
-
21:18
-
19:50
-
05:32
-
01:57
- 14 января 2022
-
15:25
-
13:46
-
09:32
-
06:51
-
01:59
- 13 января 2022
-
21:47
-
15:14
-
11:07
-
02:35
-
00:53
-
00:32