Сборная России по гандболу переиграла команду Словакии на чемпионате Европы

Сборная России в матче чемпионата Европы по гандболу уверенно переиграла команду Словакии со счётом 36:27 (19:9).

Российская команда вышла в основной раунд турнира, заняв первое место в своей группе. До этого российские гандболисты последовательно обыграли команды Литвы (29:27) и Норвегии (23:22), в матче которых будет определён второй обладатель путёвки от группы F в следующий этап соревнований.

Теперь подопечным Велимира Петковича предстоит сыграть в основном раунде соревнований. Победа над командой Норвегии будет учтена в турнирной таблице. В полуфиналы выйдет дуэт лучших команд от обеих групп.

Последний раз сборная России выигрывала три стартовых матча чемпионата Европы в 2000-м году. Европейский форум 2022 года проходит с 13 по 30 января в Венгрии и Словакии.