Наставник команды России по гандболу Велимир Петкович: я всегда верил в сборную

Главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович остался доволен игрой своих подопечных в матче против команды Словакии, который россияне выиграли со счётом 36:27 (19:9).
«Сегодня я очень доволен тем, что показала моя команда, особенно в первом тайме. В защите ребята выполнили все установки тренерского штаба. Действовали с такой мощью, с такой энергией, концентрацией, дисциплиной. Мы изучили соперника, понимали, какое на него будет давление. Мне кажется, что соперникам не хватило сил после двух тяжелых матчей. Сейчас я счастлив и результатом, и качеством игры, которую показала сборная.
В матче с Литвой мы хорошо провели только первые полчаса. После этого нас много критиковали, и пресса, и болельщики. И вторую игру против Норвегии мы отыграли фантастически, это было нечто. Против Словакии, я считаю, мы хорошо просчитали соперника, его лучшие качества, здорово выглядели в защите и не дали сопернику играть, как он хочет.
Немногие люди могли предположить такой исход первого раунда в нашей группе, ведь Норвегия была фаворитом. Но моя команда показала хороший гандбол и победила. Конечно, два очка на старте основного этапа внушают оптимизм. Я всегда верил в сборную, и сказал об этом еще после сборов в Новогорске — что если ребята покажут характер и силу, то мы сможем продолжить свой путь в Братиславе», — приводит слова Петковича «СЭ».
Первый матч во втором раунде чемпионата Европы сборная России проведёт 20 января.
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