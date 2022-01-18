Стали известны соперники сборной России в основном раунде чемпионата Европы
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Стали известны соперники мужской национальной команды России в основном раунде чемпионата Европы по гандболу.
Сборная России встретится со сборными Германии, Польши, Испании и Швеции. Матчи пройдут в Братиславе. Основной раунд начнётся 20 января. По итогам основного раунда в полуфинал выйдут по две команды из двух групп.
Российская команда вышла в основной раунд турнира, заняв первое место в своей группе. российские гандболисты последовательно обыграли команды Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27).
Последний раз сборная России выигрывала три стартовых матча чемпионата Европы в 2000-м году. Европейский форум 2022 года проходит с 13 по 30 января в Венгрии и Словакии.
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