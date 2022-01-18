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Сборная Норвегии отказалась лететь с российскими гандболистами

Сборная Норвегии отказалась лететь с российскими гандболистами
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Менеджмент сборной Норвегии принял решение использовать автобус для транспортировки команды из Кошице в Братиславу, где состоятся матчи группового раунда словацкой части чемпионата Европы по гандболу. Изначально планировалось, что норвежцы полетят одним авиарейсом с россиянами, сообщает Nettavisen.

Кошице находится на востоке Словакии, а Братислава — на противоположной стороне страны. Поездка на автобусе между двумя городами занимает чуть менее пяти часов.

Норвегия — одна из немногих команд, которая полностью избежала положительных тестов на коронавирус до и во время чемпионата Европы. В понедельник стало известно, что ещё два игрока сборной России заразились коронавирусом. В субботу команда России обыграла сборную Норвегии со счётом 23:22.

В основном раунде Норвегия, как и Россия, встретится с Германией, Польшей, Испанией и Швецией.

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