Волейболисты Яковлев, Михайлов и Федоровцева вошли в список лучших игроков 2021 года

Блокирующий петербургского «Зенита» Иван Яковлев, диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов и доигровщица турецкого «Фенербахче» Арина Федоровцева вошли в список лучших игроков мира по итогам 2021 года, который составила Международная федерация волейбола.

FIVB составила топ-12 лучших среди мужчин и женщин по результатам прошедшего года.

Лучшие игроки 2021 года.

Мужчины: 1. Антуан Бризар (Франция) 2. Лучано Де Чекко (Аргентина) 3. Эрвен Нгапет (Франция) 4. Жан Патри (Франция) 5. Женя Гребенников (Франция) 6. Максим Михайлов (Россия) 7. Алессандро Микьелетто (Италия) 8. Иван Яковлев (Россия) 9. Рикардо Лукарелли (Бразилия) 10. Бартелеми Шиненьезе (Франция) 11. Юки Исикава (Япония) 12. Бруно Резенде (Бразилия).

Женщины: 1. Ён Ким (Южная Корея) 2. Жюстин Вонг-Орантес (США) 3. Паола Эгону (Италия) 4. Тияна Бошкович (Сербия) 5. Каролин Гаттаз (Бразилия) 6. Джордан Ларсон (США) 7. Габриэла Гимараес (Бразилия) 8. Арина Федоровцева (Россия) 9. Джордин Поултер (США) 10. Макрис Карнейро (Бразилия) 11. Эда Эрдем Дюндар (Турция) 12. Изабелла Хок (Швеция).

Михайлов — олимпийский чемпион 2012 года, победитель чемпионата Европы и Кубка мира, Мировой лиги, Лиги наций, многократный чемпион России, победитель клубного чемпионата мира.

Яковлев является серебряным призером Игр в Токио, также он выигрывал Лигу наций. Федоровцева — чемпионка России, чемпионка Европы среди юниорок.