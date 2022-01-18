Гандболист Валентин Воробьёв: три победы не сюрприз. Мы готовились к этому

Лучшим игроком заключительной встречи предварительного раунда чемпионата Европы по гандболу, в которой сборная России переиграла команду Словакии со счётом 36:27, был признан разыгрывающий Валентин Воробьёв.

«Старался весь матч выполнять установки тренера. Мы хорошо сыграли в атаке и в обороне, у нас получалось забивать быстрые мячи. Три победы не сюрприз. Мы готовились к этому», – приводит слова Воробьёва в послематчевом интервью официальный сайт Федерации гандбола России.

Для Воробьёва этот чемпионат Европы — первый официальный турнир в составе сборной России. Российская национальная команда впервые с 2000-го года одержала три победы подряд на мировом форуме, обыграв последовательно гандболистов Литвы, Норвегии и Словакии.