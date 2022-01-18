Российские гандболисты на чемпионате Европы из-за коронавируса лишились лидера

Мужская сборная России по гандболу, которая выступает на чемпионате Европы, лишилась лидера, сообщает пресс-служба ФГР. После окончания заключительного матча предварительного раунда континентального первенства со Словакией положительный результат теста на коронавирус получил левый полусредний национальной команды Сергей Марк Косоротов.

Согласно регламенту Евро-2022, игрок сразу же был изолирован от команды. Он остался в Кошице и пять дней будет находиться на карантине. После этого, получив отрицательный результат теста, Сергей Марк сможет присоединиться к команде.

Ранее по той же причине сборная России потеряла Евгения Дзёмина, Андрея Верещагина и Даниила Шишкарёва.

В основном раунде, матчи которого начнутся 20 января, сборная России встретится с соперниками из Германии, Польши, Испании и Швеции. Матчи пройдут в Братиславе. По итогам основного раунда в полуфинал выйдут по две команды из двух групп.