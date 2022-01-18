Российские гандболисты на чемпионате Европы из-за коронавируса лишились лидера

Мужская сборная России по гандболу, которая выступает на чемпионате Европы, лишилась лидера, сообщает пресс-служба ФГР. После окончания заключительного матча предварительного раунда континентального первенства со Словакией положительный результат теста на коронавирус получил левый полусредний национальной команды Сергей Марк Косоротов.
Согласно регламенту Евро-2022, игрок сразу же был изолирован от команды. Он остался в Кошице и пять дней будет находиться на карантине. После этого, получив отрицательный результат теста, Сергей Марк сможет присоединиться к команде.
Ранее по той же причине сборная России потеряла Евгения Дзёмина, Андрея Верещагина и Даниила Шишкарёва.
В основном раунде, матчи которого начнутся 20 января, сборная России встретится с соперниками из Германии, Польши, Испании и Швеции. Матчи пройдут в Братиславе. По итогам основного раунда в полуфинал выйдут по две команды из двух групп.
- 18 января 2022
-
19:32
-
17:56
-
17:06
-
16:27
-
10:37
-
10:03
-
09:41
-
03:18
-
01:27
-
00:40
- 17 января 2022
-
23:52
-
21:29
-
19:48
-
19:17
-
18:36
-
17:57
-
17:42
-
17:33
-
15:47
-
13:33
-
00:58
-
00:35
- 16 января 2022
-
23:43
-
22:49
-
21:49
-
21:11
-
21:09
-
20:57
-
20:48
-
10:23
-
00:11
- 15 января 2022
-
22:19
-
21:18
-
19:50
-
05:32