Сергей Скорович — о задаче на ЧЕ: побеждать в каждом матче и завоевать чемпионское звание

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович рассказал об основной задаче национальной команды на чемпионате Европы, который пройдёт в Нидерландах.
«Наша задача — побеждать в каждом матче и завоевать чемпионское звание. Но не только мы этого хотим, ряд сборных, конкуренция очень высока. Мы приехали сюда, чтобы бороться за высокие места и чемпионство. Основная цель и задача — победа на чемпионате Европы.
Я бы сказал, что европейские команды очень ровные, исторически сложилось, что многие команды являются фаворитами, среди которых команды Португалии, России, можно отнести сборные Казахстана и Италии, которая хочет завоевать трофей. Но сегодня есть команды, которые очень часто отбирают очки и портят нервы признанным лидерам. Мы видим, сколько команд играют вничью или с трудом побеждают. Уровень европейских команд в футзале подравнялся», — приводит слова Скоровича ТАСС.
Чемпионат Европы с участием 16 команд пройдёт с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене. Сборная России выступит в группе С вместе с командами Польши, Словакии и Хорватии.
«Если брать нашу группу, то просто с этими командами не будет. Не говоря про то, что с хорватами мы отбирались на чемпионат мира 2021 года, выиграли в один мяч (4:3), на прошлом чемпионате Европы сыграли с поляками вничью со счётом 1:1, причём имея преимущество. Поэтому по соперникам всё знаем, всё разбираем, готовимся и тактически, и теоретически», — сказал Скорович.
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