Назван состав сборной России по скелетону на ОИ-2022

Команда Олимпийского комитета России, как будет именоваться сборная России на Играх в Пекине, получила максимально возможное число лицензий в женском и мужском скелетоне.

По итогам результатов розыгрыша Кубка мира тренерский штаб определил имена спортсменов, которые отправятся в Пекин. В состав команды по скелетону вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Владислав Семёнов, сообщает официальный сайт Олимпийского комитета России.

Соревнования по скелетону на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 10 по 12 февраля в cанно-бобслейном центре Сяохайто, расположенном в районе Яньцин.

По итогам квалификационных соревнований олимпийские лицензии получили 50 спортсменов (25 мужчин и 25 женщин), при этом максимальная квота для одного олимпийского комитета составила шесть спортсменов (три мужчины и три женщины).