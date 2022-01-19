Определился состав сборной России по бобслею на ОИ-2022

Команда Олимпийского комитета России, как будет на Играх в Пекине именоваться сборная России, не смогла получить максимально возможное число лицензий в женском и мужском скелетоне. В мужских и женских двойках, а также в мужских четвёрках команда Олимпийского комитета России будет представлена двумя экипажами. В монобобе выступит только одна спортсменка.
Отечественный бобслей на Играх-2022 представят пилоты Надежда Сергеева, Анастасия Макарова, Ростислав Гайтюкевич и Максим Андрианов, разгоняющие Юлия Беломестных, Елена Мамедова, Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарёв, Алексей Лаптев и Дмитрий Лопин. Запасной заявлена Юлия Егошенко, сообщает официальный сайт Олимпийского комитета России.
Соревнования по бобслею на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 13 по 20 февраля в санно-бобслейном центре Сяохайто. В рамках соревнований будет разыграно четыре комплекта наград.
По итогам квалификационных соревнований олимпийские лицензии получили 170 спортсменов (124 мужчины и 46 женщин), при этом максимальная квота для одного олимпийского комитета составила 19 спортсменов (13 мужчин и 6 женщин). В мужских двойках примут участие 30 экипажей, в четвёрках — 28. У женщин в состязаниях двоек примут участие 20 экипажей, и 20 девушек будут соревноваться в монобобе — новой дисциплине Олимпийских игр.
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