Калининградский «Локомотив» проиграл «Дрезднеру» в волейбольной Лиге чемпионов
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Калининградский «Локомотив» на своей площадке проиграл немецкому «Дрезднеру» в матче четвёртого тура группового этапа женской Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:3 (21:25, 25:20, 25:22, 25:22), сообщает официальный сайт женского волейбольного клуба «Локомотив».
После этого матча немецкий клуб набрал шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице группы А. Российский клуб с семью очками находится на второй строчке.
Следующий матч «Локомотив» проведёт на выезде с украинским «Прометеем», а «Дрезднер» примет польский «Жешув». Обе встречи пройдут 2 февраля.
Женщины. Лига чемпионов. Групповой этап
Группа А
«Локомотив» (Калининград) — «Дрезднер» (Дрезден) — 1:3 (21:25, 25:20, 25:22, 25:22)
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