Калининградский «Локомотив» проиграл «Дрезднеру» в волейбольной Лиге чемпионов

Калининградский «Локомотив» на своей площадке проиграл немецкому «Дрезднеру» в матче четвёртого тура группового этапа женской Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:3 (21:25, 25:20, 25:22, 25:22), сообщает официальный сайт женского волейбольного клуба «Локомотив».

После этого матча немецкий клуб набрал шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице группы А. Российский клуб с семью очками находится на второй строчке.

Следующий матч «Локомотив» проведёт на выезде с украинским «Прометеем», а «Дрезднер» примет польский «Жешув». Обе встречи пройдут 2 февраля.

Женщины. Лига чемпионов. Групповой этап

Группа А

«Локомотив» (Калининград) — «Дрезднер» (Дрезден) — 1:3 (21:25, 25:20, 25:22, 25:22)