Россия признана полностью соблюдающей Конвенцию Совета Европы по допингу

Российская Федерация признана полностью соблюдающей конвенцию Совета Европы против применения допинга. Такой вывод содержится в докладе о соответствии Российской Федерации положениям конвенции Совета Европы, который подготовлен по итогам оценочного визита мониторинговой группы Конвенции в Москву 21-23 сентября 2021 года. Доклад принят всеми странами Антидопинговой конвенции консенсусом, сообщает официальный сайт министерства спорта Российской Федерации.



В документе отмечается, что в России создана всесторонняя государственная программа по борьбе с допингом в спорте. Зафиксировано, что на сегодняшний день в России разработана комплексная правовая база с целью ограничения доступности, контроля владения, распространения и продажи, а также использования в спорте запрещённых допинговых средств и допинговых методов и, в частности, анаболических стероидов.

«Доклад Совета Европы является объективным подтверждением эффективности государственной системы борьбы с допингом в спорте в России. Наша страна вносит весомый вклад в работу на приоритетных для Совета Европы направлениях, включая сотрудничество в сфере спорта и борьбы с допингом. Важно, чтобы результаты и предложения Мониторинговой группы нашли своё практическое воплощение. Россия уже пригласила коллег из Совета Европы в Россию для проведения открытой презентации широкого обсуждения доклада среди всех заинтересованных сторон. Рассчитываем провести такую очную встречу, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам это сделать», – прокомментировал доклад министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Мониторинговая группа Конвенции Совета Европы против применения допинга в спорте работала в Москве с 21 по 23 сентября 2021 года по приглашению министерства спорта Российской Федерации для оценки текущей ситуации и будущих планов по борьбе с допингом в спорте в России.

В состав экспертов вошли представители государственных органов и национальных антидопинговых организаций Австрии, Кипра, Польши, Финляндии и антидопинговой лаборатории из Норвегии, а также представители секретариата Совета Европы.