Российские гандболисты потерпели первое поражение на ЧЕ, уступив шведам

Мужская сборная России по гандболу потерпела первое поражение на чемпионате Европы. В первой встрече основного раунда подопечные Велимира Петковича уступили сборной Швеции со счётом 23:29. Блестящий матч провёл голкипер шведов Андреас Палицка, отразивший 40% бросков. В составе россиян самым результативным стал Александр Ермаков, забивший 5 мячей.
Уже завтра, 21 января, сборная России сыграет с командой Испании, а затем встретится с соперниками из Польши и Германии. По итогам основного раунда в полуфинал выйдут по две команды из двух групп.
В основной раунд турнира российская команда вышла, заняв в своей группе первое место. Российские гандболисты последовательно обыграли команды Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27).
Напомним, что по ходу турнира из-за положительных результатов тестов на коронавирус сборная России потеряла Евгения Дзёмина, Андрея Верещагина, Даниила Шишкарёва и Сергея Марка Косоротова.
Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Братислава, Словакия
Основной раунд. Группа II. Первый тур
Россия – Швеция – 23:29 (13:16).
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