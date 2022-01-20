Есипенко сыграл вничью с Каруаной на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) после первого выходного дня возобновился супертурнир Tata Steel Chess.
После партий пятого тура единолично лидировавшего Сантоша Видита из Индии, который сыграл вничью с голландцем Анишем Гири, догнали Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана и представитель Венгрии Рихард Раппорт. Мамедьяров нанес поражение голландцу Йордену ван Форесту, а Раппорт переиграл индийца Рамешбабу Прагнанандху.
Андрей Есипенко белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. Также не было выявлено победителя в партиях Ян-Кшиштоф Дуда — Сергей Карякин, Даниил Дубов — Сэм Шенкленд и Нильс Гранделиус — Магнус Карлсен.
Положение после 5-го тура
1-3. Шахрияр Мамедьяров, Сантош Видит, Рихард Раппорт — по 3,5.
4-5. Андрей Есипенко, Магнус Карлсен — по 3.
6-8. Ян-Кшиштоф Дуда, Фабиано Каруана, Йорден ван Форест — по 2,5.
9-13. Аниш Гири, Даниил Дубов, Сэм Шенкленд, Сергей Карякин, Рамешбабу Прагнанандха — по 2.
14. Нильс Гранделиус — 1.
- 20 января 2022
-
22:41
-
21:46
-
20:50
-
19:15
-
19:01
-
18:32
-
15:22
-
09:32
- 19 января 2022
-
23:04
-
15:34
-
10:09
-
09:56
-
09:24
-
08:58
-
00:54
-
00:38
- 18 января 2022
-
22:46
-
22:23
-
21:25
-
20:57
-
19:32
-
17:56
-
17:06
-
16:27
-
10:37
-
10:03
-
09:41
-
03:18
-
01:27
-
00:40
- 17 января 2022
-
23:52
-
21:29
-
19:48
-
19:17
-
18:36