Есипенко сыграл вничью с Каруаной на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) после первого выходного дня возобновился супертурнир Tata Steel Chess.

После партий пятого тура единолично лидировавшего Сантоша Видита из Индии, который сыграл вничью с голландцем Анишем Гири, догнали Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана и представитель Венгрии Рихард Раппорт. Мамедьяров нанес поражение голландцу Йордену ван Форесту, а Раппорт переиграл индийца Рамешбабу Прагнанандху.

Андрей Есипенко белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. Также не было выявлено победителя в партиях Ян-Кшиштоф Дуда — Сергей Карякин, Даниил Дубов — Сэм Шенкленд и Нильс Гранделиус — Магнус Карлсен.

Положение после 5-го тура



1-3. Шахрияр Мамедьяров, Сантош Видит, Рихард Раппорт — по 3,5.

4-5. Андрей Есипенко, Магнус Карлсен — по 3.

6-8. Ян-Кшиштоф Дуда, Фабиано Каруана, Йорден ван Форест — по 2,5.

9-13. Аниш Гири, Даниил Дубов, Сэм Шенкленд, Сергей Карякин, Рамешбабу Прагнанандха — по 2.

14. Нильс Гранделиус — 1.