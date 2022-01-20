Велимир Петкович: в следующих матчах попробуем отыграть два очка, которых лишились

Главный тренер мужской сборной России Велимир Петкович подвел итоги первой игры основного раунда чемпионата Европы, в котором его команда уступила соперникам из Швеции (23:29).
«Для нас это был трудный матч. Вы понимаете, каково команде обходиться без двух важных игроков — Сергея Марка Косоротова и Даниила Шишкарёва. Они имеют большое значение для сборной. Но мы уверены в бойцовских качествах и силе команды. И, конечно, завтра и в двух следующих матчах попробуем отыграть те два очка, которых лишились сейчас. Сегодня Швеция одержала заслуженную победу.
Какие мысли перед следующим матчем? Будем много работать. До 17:30 в пятницу ещё много времени. Косоротова нам никто не вернёт, но у нас есть одна тренировка. Можем смотреть видео, разбирать свою игру и соперника. И попытаться провести матч лучше, чем сегодня», — приводит слова Петковича «Спорт-экспресс».
Уже завтра, 21 января, сборная России встретится с командой Испании. Начало матча — в 17:30 мск.
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