Ян Непомнящий: улучшаю навыки делать селфи

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал новое фото в своём «инстаграме»
«Улучшаю навыки делать селфи», — подписал снимок шахматист.
Фото: «Инстаграм» Яна Непомнящего
В декабре 2021 года Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира по классическим шахматам. Кроме того россиянин принял участие в чемпионатах мира по быстрым шахматам и блицу в Варшаве. На первом из них Ян дошёл до поединка за титул, но уступил на тай-брейке 17-летнему представителю Узбекистана Нодирбеку Абдусатторову.
Победителем чемпионата мира по блицу стал француз Максим Вашье-Лаграв, обыгравший на тай-брейке поляка Ян-Кшиштофа Дуду. Непомнящий в турнирной таблице занял 25-е место. Лучшим из россиянин стал Даниил Дубов, занявший четвёртое место.
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