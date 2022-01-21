Ян Непомнящий: улучшаю навыки делать селфи

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал новое фото в своём «инстаграме»

«Улучшаю навыки делать селфи», — подписал снимок шахматист.

Фото: «Инстаграм» Яна Непомнящего

В декабре 2021 года Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира по классическим шахматам. Кроме того россиянин принял участие в чемпионатах мира по быстрым шахматам и блицу в Варшаве. На первом из них Ян дошёл до поединка за титул, но уступил на тай-брейке 17-летнему представителю Узбекистана Нодирбеку Абдусатторову.

Победителем чемпионата мира по блицу стал француз Максим Вашье-Лаграв, обыгравший на тай-брейке поляка Ян-Кшиштофа Дуду. Непомнящий в турнирной таблице занял 25-е место. Лучшим из россиянин стал Даниил Дубов, занявший четвёртое место.