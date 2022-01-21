«Вы бы знали, как я мечтала о цветной машине». Дарья Нагорная показала сюрприз от Никиты

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, российская гимнастка Дарья Нагорная сообщила о сюрпризе, который ей преподнёс супруг, олимпийский чемпион Никита Нагорный.

«Счастливый ребёнок. Не верю своим глазам, что это теперь мой новенький Макуша. Никита, умеешь удивить! Спасибо! Приятно! Люблю сильно», — написала Дарья.

Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Нагорной.

В «сториз» Нагорная добавила: «Ребят, это просто жесть, я в шоке. У меня сердце бьётся. Добро пожаловать в семью. Макуша теперь снова с нами. Вы бы знали, как я мечтала о цветной машине. Невероятно красивая».

Никита Нагорный — олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы.