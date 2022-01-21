«Вы бы знали, как я мечтала о цветной машине». Дарья Нагорная показала сюрприз от Никиты
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, российская гимнастка Дарья Нагорная сообщила о сюрпризе, который ей преподнёс супруг, олимпийский чемпион Никита Нагорный.
«Счастливый ребёнок. Не верю своим глазам, что это теперь мой новенький Макуша. Никита, умеешь удивить! Спасибо! Приятно! Люблю сильно», — написала Дарья.
Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Нагорной.
В «сториз» Нагорная добавила: «Ребят, это просто жесть, я в шоке. У меня сердце бьётся. Добро пожаловать в семью. Макуша теперь снова с нами. Вы бы знали, как я мечтала о цветной машине. Невероятно красивая».
Никита Нагорный — олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы.
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