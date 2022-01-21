Скелетонист Евгений Рукосуев выиграл молодёжный чемпионат мира

22-летний Евгений Рукосуев стал победителем молодёжного чемпионата мира по скелетону, который проходит в Инсбруке (Австрия). 0,64 секунды уступил россиянину по сумме двух попыток немец Лукас Нидеггер. Бронзовым призёром стал итальянец Амедео Багнис.
В шаге от пьедестала расположились россияне Дмитрий Гревцев и Богдан Попов, занявшие четвёртое и пятое места соответственно. При этом в юниорском зачёте (до 20 лет) Гревцев и Попов стали призёрами, уступив только Нидеггеру.
18-летняя Анастасия Цыганова завоевала бронзовую медаль молодёжного чемпионата мира среди девушек. Победительнице, немке Сюзанне Крехер, россиянка уступила 0,87 секунды. Второе место заняла британка Табита Стокер. Россиянка Полина Тюрина стала пятой.
В юниорском зачёте (до 20 лет) Цыганова стала лучшей, Тюрина – второй. Третье место заняла Алина Пелкменс из Бельгии.
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