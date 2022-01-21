Чемпионат мира по водным видам спорта вновь перенесён. Теперь на 2023 год

Чемпионат мира по водным видам спорта в Фукуоке (Япония) вновь перенесён, сообщает Swimchannel. Причиной стала новая волна коронавируса и введённые ограничения на международные поездки.
Первоначально чемпионат мира должен был пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года, однако после переноса на год летних Олимпийских игр 2020 в Токио он был сдвинут на 2022 год. Тогда новыми датами стали 13-29 мая 2022 года. Но сегодня Международная федерация плавания (FINA) перенесла главный турнир под своей эгидой на июль 2023 года. Официальные даты будут определены организацией в ближайшее время.
Соответственно, чемпионат мира по водным видам спорта, который должен был состояться в 2023 году в Дохе, будет перенесён на январь 2024 года. Впервые в истории чемпионат мира по плаванию в длинном бассейне (50 метров) пройдет в один год с Олимпийскими играми, которые в 2024 году примет Париж (Франция).
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