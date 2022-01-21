Киреев: не хватает Косоротова — такого важного для сборной России гандболиста

Вратарь сборной России по гандболу Виктор Киреев подвёл итоги матча чемпионата Европы с Испанией (25:26).
Напомним, на последней секунде Даниил Шишкарёв заработал пенальти, что после просмотра эпизода подтвердили судьи, но реализовать семиметровый Игорь Сорока не сумел, попав в штангу.
«Мы так разочарованы, что я не могу говорить о своих чувствах, так как до сих пор не осознал, что произошло. Мы устали, и нам определённо не хватает Сергея Марка Косоротова — такого важного для нас игрока. Мы так здорово играли, но потерпели поражение. Теперь нужно приложить все усилия в следующем матче», — приводит слова Киреева пресс-служба ЕГФ.
В следующем матче в воскресенье, 23 января, сборная России сыграет с командой Польши, а затем встретится с соперниками из Германии. По итогам основного раунда в полуфинал выйдут по две команды из двух групп.
Напомним, по ходу турнира из-за положительных результатов тестов на коронавирус сборная России потеряла Евгения Дзёмина, Андрея Верещагина и Косоротова.
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