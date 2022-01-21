Даниил Шишкарёв: заслужили хотя бы ничью, но упустили последний шанс

Правый крайний сборной России по гандболу Даниил Шишкарёв подвёл итоги матча чемпионата Европы с Испанией (25:26).

Напомним, на последней секунде Шишкарёв заработал пенальти, что после просмотра эпизода подтвердили судьи, но Игорь Сорока не сумел реализовать семиметровый, попав в штангу.

«Мы играли очень хорошо, но результат для нас нулевой. Мы разочарованы, особенно тем, как закончился матч. 40 минут всё было действительно здорово, а затем Испания сменила оборону и забросила четыре мяча подряд. Мы заслужили хотя бы ничью, но упустили последний шанс», — приводит слова Шишкарёва пресс-служба ЕГФ.

В следующем матче в воскресенье, 23 января, сборная России сыграет с командой Польши, а затем встретится с соперниками из Германии. По итогам основного раунда в полуфинал выйдут по две команды из двух групп.