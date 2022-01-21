Карлсен и Карякин одержали победы в шестом туре супертурнира в Вейк-ан-Зее

В шестом туре супертурнира Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее сразу три партии завершились победой одного из шахматистов. Норвежец Магнус Карлсен обыграл венгра Рихарда Раппорта, россиянин Сергей Карякин был сильнее Йордена Ван Фореста из Нидерланодв, а другой голландец Аниш Гири нанес поражение американцу Фабиано Каруане.
Ещё четыре партии завершились вничью. Россиянин Андрей Есипенко, игравший чёрными фигурами, разошёлся миром с соотечественником Даниилом Дубовым. Не выявили победителя Сэм Шенкленд и Рамешбабу Прагнанандха, Шахрияр Мамедьяров и Нильс Гранделиус, Сантош Видит и Ян-Кшиштоф Дуда.
Положение после 6-го тура
1-3. Магнус Карлсен, Сантош Видит, Шахрияр Мамедьяров — по 4 очка.
4-5. Андрей Есипенко, Рихард Раппорт — по 3,5.
6-8. Сергей Карякин, Ян-Кшиштоф Дуда, Аниш Гири — по 3.
9-13. Сэм Шенкленд, Фабиано Каруана, Даниил Дубов, Йорден ван Форест, Рамешбабу Прагнанандха — по 2,5.
14. Нильс Гранделиус — 1,5.
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