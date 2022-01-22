Российские гандболисты сохранили теоретические шансы на выход в полуфинал Евро-2020

Мужская сборная России по гандболу после трёх побед на предварительном этапе чемпионата Европы неудачно стартовала в основном раунде, уступив сборным Швеции (23:29) и Испании (25:26).

В итоге перед двумя заключительными матчами сборная России с двумя очками, полученными ещё на предварительном этапе, занимает пятое место в турнирной таблице группы II. У лидирующей Испании — 6 очков, у Норвегии и Швеции – по 4, у Германии – 2, у Польши – 0. В полуфинал выходят только две лучшие команды из подгруппы.

Расписание оставшихся матчей в группе II

23 января Испания – Норвегия, Германия – Швеция, Польша – Россия

25 января Швеция – Норвегия, Германия – Россия, Польша – Испания

Для выхода из группы сборной России необходимо обыгрывать сборные Польши и Германии, а также рассчитывать на то, что Испания обыграет Норвегию, Германия одолеет Швецию, а в дерби Норвегия — Швеция будет ничья.