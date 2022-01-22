Кристина Тимановская: не переживайте, я всё ещё жива

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпиаде в Токио, рассказала о полученной травме.
«Ребят, не переживайте. Я всё ещё жива. Просто я упала со штангой на тренировке, одновременно подвернула ногу и ударила спину. Скоро вернусь», — написала Тимановская в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Кристины Тимановской
На Олимпиаде-2020 Тимановская должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
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