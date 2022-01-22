Даниил Дубов отказался играть в маске на турнире в Вейк-ан-Зее. Ему присудили поражение

Российскому гроссмейстеру Даниилу Дубову было засчитано поражение в партии седьмого тура супертурнира Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее, сообщает официальный сайт соревнований.

«Даниил Дубов сегодня не сыграет в седьмом туре турнира Tata Steel Masters. В связи с обнаружением коронавируса в окружении Дубова организаторы турнира (после консультации с главным арбитром) попросили Даниила сыграть в маске, чтобы защитить его соперника Аниша Гири. Дубов на матч не вышел, ему присуждено поражение.

Дубов отказался надевать маску из принципа. Быстрый тест, который был сдан им, дал отрицательный результат. Дубов также сдал ПЦР-тест, его результат, вероятно, станет известен вечером», — говорится в заявлении.

Положение после 6-го тура

1-3. Магнус Карлсен, Сантош Видит, Шахрияр Мамедьяров — по 4 очка.

4-5. Андрей Есипенко, Рихард Раппорт — по 3,5.

6-8. Сергей Карякин, Ян-Кшиштоф Дуда, Аниш Гири — по 3.

9-13. Сэм Шенкленд, Фабиано Каруана, Даниил Дубов, Йорден ван Форест, Рамешбабу Прагнанандха — по 2,5.

14. Нильс Гранделиус — 1,5.