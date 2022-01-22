Непомнящий: в шахматы играют все, а обсуждают всегда Дубова

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал решение организаторов супертурнира в Вейк-ан-Зее засчитать поражение Даниилу Дубову за отказ играть в маске.

В седьмом туре Дубов должен был сыграть чёрными фигурами против Аниша Гири из Нидерландов. Организаторы попросили Дубова провести партию в маске, так как в его окружении был обнаружен случай заражения коронавирусом. Россиянин отказался. В итоге Дубову было засчитано техническое поражение за неявку.

«Перефразируя Гари Линекера, в шахматы играют все, а обсуждают всегда Дубова. Сложно рассуждать о правильности решения, не зная всей ситуации и условий контракта. Жаль, что компромисс найти не удалось. Во всяком случае Даниил поступил в соответствии со своими принципами и как минимум в этом он прав. Надеюсь только, что турнир завершится в полном составе», — написал Непомнящий в своём канале в «Телеграме».