Российские гандболисты не сумели обыграть Польшу и лишились шансов на выход в полуфинал ЧЕ

Мужская сборная России по гандболу провела очередной матч в основном раунде чемпионата Европы. Россияне встречались с соперниками из Польши. Матч закончился ничьей со счётом 29:29.
После первой половины встречи соперник вёл в счёте 13:12. Перед последней минутой второй половины встречи счёт был ничейным, но за три секунды до конца поляки вышли вперёд. Тем не менее российская сборная сумела отыграться. Почти с сиреной с дальней дистанции отличился Сергей Марк Косоротов, который отправил мяч в самый угол ворот. Но на большее у россиян времени уже не хватило.
Ранее сборная России потерпела два поражения в основном раунде чемпионата Европы. Ничья в матче с Польшей лишила россиян шансов на выход в плей-офф. Подопечные Велимира Петковича набрали три очка, они занимают 4-е место в турнирной таблице группы 2. Польша набрала первое очко, команда занимает 6-е место.
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