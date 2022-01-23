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Российские гандболисты не сумели обыграть Польшу и лишились шансов на выход в полуфинал ЧЕ

Российские гандболисты не сумели обыграть Польшу и лишились шансов на выход в полуфинал ЧЕ
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Мужская сборная России по гандболу провела очередной матч в основном раунде чемпионата Европы. Россияне встречались с соперниками из Польши. Матч закончился ничьей со счётом 29:29.

После первой половины встречи соперник вёл в счёте 13:12. Перед последней минутой второй половины встречи счёт был ничейным, но за три секунды до конца поляки вышли вперёд. Тем не менее российская сборная сумела отыграться. Почти с сиреной с дальней дистанции отличился Сергей Марк Косоротов, который отправил мяч в самый угол ворот. Но на большее у россиян времени уже не хватило.

Ранее сборная России потерпела два поражения в основном раунде чемпионата Европы. Ничья в матче с Польшей лишила россиян шансов на выход в плей-офф. Подопечные Велимира Петковича набрали три очка, они занимают 4-е место в турнирной таблице группы 2. Польша набрала первое очко, команда занимает 6-е место.

ЧЕ-2022 (м). Группа II. 3-й тур
23 января 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Польша
Окончен
29 : 29
Россия
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