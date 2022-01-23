ЦСКА обыграл шведский «Савехоф» в матче Лиги чемпионов
Поделиться
Гандболистки московского ЦСКА одержали победу над шведским «Савехофом» в матче группового этапа женской Лиги чемпионов. В одиннадцатом туре турнира россиянки переиграли соперниц в выездной встрече со счётом 32:23.
ЦСКА с 12 очками занимает четвёртое место в группе B. Шведская команда находится на седьмой позиции, имея 4 очка в активе. В 1/8 финала Лиги чемпионов выходят команды, занявшие в группе с третьего по шестое места. В следующей игре самого престижного клубного турнира Европы москвички на своей площадке встретятся с венгерским «Дьером», не потерявшим пока ни одного очка в групповой стадии.
Лига чемпионов. Женщины. Группа В. 11-й тур
«Савехоф» (Швеция) — ЦСКА (Москва, Россия) — 23:32 (10:14).
Комментарии
- 23 января 2022
-
19:28
-
19:17
-
19:06
- 22 января 2022
-
23:05
-
22:53
-
22:32
-
22:09
-
16:52
-
15:33
-
14:27
-
10:27
-
00:46
- 21 января 2022
-
22:34
-
21:54
-
21:46
-
21:35
-
21:19
-
21:07
-
20:40
-
20:24
-
19:02
-
14:04
-
13:53
-
12:27
-
09:44
- 20 января 2022
-
23:13
-
22:41
-
21:46
-
20:50
-
19:15
-
19:01
-
18:32
-
15:22
-
09:32
- 19 января 2022
-
23:04
Партнерский контент