ЦСКА обыграл шведский «Савехоф» в матче Лиги чемпионов

Гандболистки московского ЦСКА одержали победу над шведским «Савехофом» в матче группового этапа женской Лиги чемпионов. В одиннадцатом туре турнира россиянки переиграли соперниц в выездной встрече со счётом 32:23.

ЦСКА с 12 очками занимает четвёртое место в группе B. Шведская команда находится на седьмой позиции, имея 4 очка в активе. В 1/8 финала Лиги чемпионов выходят команды, занявшие в группе с третьего по шестое места. В следующей игре самого престижного клубного турнира Европы москвички на своей площадке встретятся с венгерским «Дьером», не потерявшим пока ни одного очка в групповой стадии.

Лига чемпионов. Женщины. Группа В. 11-й тур

«Савехоф» (Швеция) — ЦСКА (Москва, Россия) — 23:32 (10:14).