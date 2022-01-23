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Трёхкратная олимпийская чемпионка Йорин Тер Морс приняла решение завершить карьеру

Трёхкратная олимпийская чемпионка Йорин Тер Морс приняла решение завершить карьеру
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту нидерландка Йорин Тер Морс приняла решение завершить карьеру.

«После более 16 лет соревнований на международном уровне в двух разных дисциплинах это конец моей карьеры и начало новой страницы в моей жизни. Жажда борьбы за наивысшие достижения иссякла. Я продолжаю находить конькобежный спорт очень красивым и до сих пор занимаюсь им с любовью, но на высшем уровне тоже должно быть стремление отдавать все силы. Его больше нет», — написала Тер Морс в своём «твиттере».

32-летняя Тер Морс завоевала две золотые медали на Олимпиаде в Сочи на дистанции 1500 м и в командной гонке, а также одну на Играх в Пхёнчхане на дистанции 1000 м. В её активе и бронзовая медаль Олимпиады 2018 года в эстафете в шорт-треке.

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