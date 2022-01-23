Трёхкратная олимпийская чемпионка Йорин Тер Морс приняла решение завершить карьеру

Трёхкратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту нидерландка Йорин Тер Морс приняла решение завершить карьеру.
«После более 16 лет соревнований на международном уровне в двух разных дисциплинах это конец моей карьеры и начало новой страницы в моей жизни. Жажда борьбы за наивысшие достижения иссякла. Я продолжаю находить конькобежный спорт очень красивым и до сих пор занимаюсь им с любовью, но на высшем уровне тоже должно быть стремление отдавать все силы. Его больше нет», — написала Тер Морс в своём «твиттере».
32-летняя Тер Морс завоевала две золотые медали на Олимпиаде в Сочи на дистанции 1500 м и в командной гонке, а также одну на Играх в Пхёнчхане на дистанции 1000 м. В её активе и бронзовая медаль Олимпиады 2018 года в эстафете в шорт-треке.
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