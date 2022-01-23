Петкович продолжит работу со сборной России по гандболу

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв сообщил, что главный тренер мужской сборной России Велимир Петкович продолжит работу с командой. Сегодня, 23 января, россияне в матче чемпионата Европы сыграли вничью с командой Польши со счётом 29:29. Из-за этого результата сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф.
«Команда оставляет самое приятное впечатление, впервые за шесть с половиной лет, что я работаю в федерации, мне не стыдно за мужскую сборную России. Я получаю огромное количество звонков поддержки, многие болельщики поняли, что мужской гандбол ничем не хуже, чем женский, и если команда играет по-настоящему — с волей, с отдачей, с желанием победить, то такие матчи можно смотреть с удовольствием.
Нет никаких сомнений в компетенции Велимира, в его желании работать. Очевидно, что он умеет поднимать ребят на баррикады, выжимать из команды всё. Я вижу взаимное доверие, это дорогого стоит», — цитирует Шишкарёва ТАСС.
Также глава федерации подтвердил, что Петкович продолжит работу.
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