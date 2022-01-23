Скончалась олимпийская чемпионка Кетеван Лосаберидзе

Заслуженный мастер спорта Советского Союза и чемпионка Олимпийских игр 1980 года Кетеван Лосаберидзе скончалась на 73-м году жизни.

«Национальный олимпийский комитет Грузии выражает глубокую скорбь в связи с кончиной легендарной грузинской лучницы, чемпиона Олимпийских игр, чемпиона мира и Европы, многократной победительницы международных турниров Кетеван Лосаберидзе», — сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Грузии.

Кетеван Лосаберидзе родилась 1 августа 1949 года в селе Лекерети Ткибульского района Грузинской ССР. Помимо успеха на Олимпиаде-1980 в Москве, она дважды становилась чемпионкой мира. Четыре раза она завоёвывала медали наивысшего достоинства на первенствах Европы.