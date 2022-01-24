Федерация гандбола Польши подала протест на решающий гол сборной России в матче ЧЕ

Федерация гандбола Польши подала протест в Европейскую гандбольную федерацию. Поляки недовольны решением судей засчитать гол, который принёс сборной России ничью в матче команд на чемпионате Европы. Встреча закончилась со счётом 29:29, Россия отыгралась на последней секунде благодаря мячу, который с дальней дистанции забросил Сергей Марк Косоротов.

Польская сторона полагает, что Косоротов перед решающим броском нарушил правила, сделав пробежку.

«Подтверждаю, что мы написали письмо в ЕГФ. Не знаю, повлияет ли это, мы ждём реакцию. Хотели показать, что не согласны с решением судей. Мы сразу после свистка спросили о ситуации у судей, но нам сказали, что ошибки с шагами не было», — цитирует главного тренера польской сборной Патрика Ромбеля Sportowefakty.wp.pl.



Матч судили арбитры из Франции сёстры Жюли и Шарлотт Бонавентура. Они просматривали этот эпизод на видео, но лишь чтобы убедиться, что мяч пересёк линию ворот до финальной сирены.



Напомним, сборные России и Польши не смогли выйти в плей-офф. Команды занимают последние места в турнирной таблице своей группы.