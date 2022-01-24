«Неуважение и подлость». Президент ФГР раскритиковал россиян за хейт в адрес гандболистов

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв раскритиковал соотечественников за негативные отзывы о мужской сборной, которая потеряла шансы на золотые медали на чемпионате Европы.
«Это является проявлением безграмотности, подлости и неуважения к собственной стране. Нужно ценить то, что мы имеем: поддерживать ростки здорового настоящего мужского гандбола, которого мы не показывали 20 лет. Разве это заслуживает хейта? Такое могут писать только люди с низким уровнем интеллекта, иначе не скажешь.
Игроки зря это читают, это абсолютно не нужно, это может добавить разве что спортивной злости. Я не исключаю, что этот хейт может быть и заказным, но надеюсь, что это не так. В любом случае я призываю ребят не обращать на это внимания и не реагировать, они этого не заслуживают. А те, кто это пишут, не заслуживают того, чтобы их читали», — приводит слова Шишкарёва ТАСС.
Сборная России продолжает борьбу на турнире, но лишь за пятое место.
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