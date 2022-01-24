EHF отклонила протест Федерации гандбола Польши на решающий гол России в матче ЧЕ

Дисциплинарная комиссия Европейской федерации гандбола (EHF) отклонила протест Федерации гандбола Польши на результат матча группового этапа чемпионата Европы против сборной России (29:29). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Ранее Федерация гандбола Польши подала протест в EHF. Поляки были недовольны решением судей засчитать гол, который принёс сборной России ничью в матче команд на чемпионате Европы. Встреча закончилась со счётом 29:29, Россия отыгралась на последней секунде благодаря мячу, который с дальней дистанции забросил Сергей Марк Косоротов. Польская сторона полагала, что Косоротов перед решающим броском нарушил правила, сделав пробежку.
Напомним, сборные России и Польши не смогли выйти в плей-офф. Команды занимают последние места в турнирной таблице своей группы.
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