EHF отклонила протест Федерации гандбола Польши на решающий гол России в матче ЧЕ

Дисциплинарная комиссия Европейской федерации гандбола (EHF) отклонила протест Федерации гандбола Польши на результат матча группового этапа чемпионата Европы против сборной России (29:29). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее Федерация гандбола Польши подала протест в EHF. Поляки были недовольны решением судей засчитать гол, который принёс сборной России ничью в матче команд на чемпионате Европы. Встреча закончилась со счётом 29:29, Россия отыгралась на последней секунде благодаря мячу, который с дальней дистанции забросил Сергей Марк Косоротов. Польская сторона полагала, что Косоротов перед решающим броском нарушил правила, сделав пробежку.

Напомним, сборные России и Польши не смогли выйти в плей-офф. Команды занимают последние места в турнирной таблице своей группы.