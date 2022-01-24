Матч за Суперкубок России по волейболу между «Локомотивом» и «Динамо-Ак Барсом» перенесён

Матч за Суперкубок России по волейболу среди женских команд между «Локомотивом», представляющим Калининградскую область, и казанским «Динамо–Ак Барсом» перенесен.

Игра за Суперкубок должна была пройти в субботу, 29 января, в Калининграде в рамках шестнадцатого тура чемпионата России. Новая дата матча определится позднее, по согласованию со Всероссийской федерацией волейбола, сообщает официальный сайт волейбольного клуба «Локомотив».

Ранее в «Локомотиве» была зафиксирована вспышка коронавируса. По этой причине уже была отложена игра команды в чемпионате России с московским «Динамо», которая должна была состояться в воскресенье, 23 января.

В финале Кубка России по волейболу, состоявшемся 28 декабря 2021 года, казанский клуб оказался сильнее представительниц Калининградской области, выиграв со счётом 3:1.