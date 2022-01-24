Защитник Василий Артемьев вызван в сборную России по регби впервые с лета 2021 года

Защитник ЦСКА Василий Артемьев, который не был в расположении главной команды страны с лета 2021 года, вызван в сборную России по регби, которая в Турции готовится к матчу чемпионата Европы против команды Румынии.

«В связи с травмами и болезнями, которые вывели из строя ряд игроков национальной команды, в сборную России вызван Василий Артемьев. Он присоединится к «медведям» в понедельник вечером», — гласит публикация на официальном сайте Федерации регби России.

Напомним, что стартовая игра чемпионата Европы против сборной Румынии состоится 5 февраля в Бухаресте.

Ранее Артемьев был капитаном национальной команды, в 2019 году он выступал в составе команды на Кубке мира в Японии. Это был второй раз в истории, когда сборная России играла на самом престижном регбийном турнире.

Артемьев дважды – в 2015 и 2018 годах — признавался лучшим регбистом России.