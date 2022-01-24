Защитник Василий Артемьев вызван в сборную России по регби впервые с лета 2021 года

Защитник ЦСКА Василий Артемьев, который не был в расположении главной команды страны с лета 2021 года, вызван в сборную России по регби, которая в Турции готовится к матчу чемпионата Европы против команды Румынии.
«В связи с травмами и болезнями, которые вывели из строя ряд игроков национальной команды, в сборную России вызван Василий Артемьев. Он присоединится к «медведям» в понедельник вечером», — гласит публикация на официальном сайте Федерации регби России.
Напомним, что стартовая игра чемпионата Европы против сборной Румынии состоится 5 февраля в Бухаресте.
Ранее Артемьев был капитаном национальной команды, в 2019 году он выступал в составе команды на Кубке мира в Японии. Это был второй раз в истории, когда сборная России играла на самом престижном регбийном турнире.
Артемьев дважды – в 2015 и 2018 годах — признавался лучшим регбистом России.
- 24 января 2022
-
21:12
-
20:54
-
19:55
-
19:53
-
19:36
-
19:26
-
18:27
-
16:29
-
11:18
-
10:36
-
00:21
- 23 января 2022
-
23:56
-
23:40
-
22:58
-
21:14
-
21:01
-
20:57
-
19:28
-
19:17
-
19:06
- 22 января 2022
-
23:05
-
22:53
-
22:32
-
22:09
-
16:52
-
15:33
-
14:27
-
10:27
-
00:46
- 21 января 2022
-
22:34
-
21:54
-
21:46
-
21:35
-
21:19
-
21:07