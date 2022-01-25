Скончался олимпийский чемпион в гимнастике Сильвестр Чоллань

Олимпийский чемпион 2000 года в упражнении на кольцах, венгерский гимнаст Сильвестр Чоллань скончался на 52-м году жизни. Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Венгрии, спортсмен в декабре 2021 года был госпитализирован с коронавирусом.
На международном уровне Чоллань победил на чемпионате мира в 1998 году в Санкт-Петербурге в упражнениях на кольцах и чемпионате Европы в 2002 году в Дебрецене. Он трижды принимал участие в Олимпийских играх. В 1996 году в Атланте Сильвестр завоевал серебряную медаль, а в 2000 году стал чемпионом Игр в своём любимом виде программы.
Благодаря титулу олимпийского чемпиона Чоллань был признан спортсменом 2000 года в Венгрии. С 2010 года его имя носит гимнастическая школа в венгерском городе Печ.
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