Конкурс «Ты в игре» продлевает сроки подачи заявок на участие

Срок приёма заявок для участия во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре» продлён до 31 января 2022 года. Такое решение было принято из-за высокого интереса со стороны жителей страны из различных регионов России: на середину января на официальном сайте насчитывается более 5600 регистраций. Увеличение сроков даст возможность подать свой проект тем, кто ещё не успел это сделать, и дополнить конкурс ещё большим количеством интересных и ярких инициатив.
Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Конкурс помогает находить и отмечать яркие инициативы, способные сделать спорт неотъемлемой частью жизни. Благодаря конкурсу участники могут заявить о себе на всю страну и выиграть грант на развитие проекта. Министерство спорта Российской Федерации отметит лучшие спортивные проекты, авторы которых войдут в состав Экспертного клуба Минспорта РФ.
Подать заявку на участие в конкурсе можно на tyvigre.ru до 31 января 2022 года.
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