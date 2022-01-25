Заразившийся COVID-19 Трегубов: надеюсь, есть шансы попасть на ОИ, если меня не снимут

Серебряный призёр Олимпиады-2018 Никита Трегубов рассказал о состоянии здоровья перед началом зимних Игр в Пекине. Ранее стало известно, что скелетонист заразился коронавирусом.
«Я не нахожусь под наблюдением врачей. Получилась такая ситуация, что я сам снял квартиру. Сдаю тесты, ищу варианты и борюсь за попадание на Олимпиаду. Я болею, практически, бессимптомно. Соревнования ещё нескоро. Я надеюсь, что у меня есть шансы попасть, если меня не снимут. До моих соревнований ещё долго. Можно вылететь любого числа — главное сдать два отрицательных теста до Китая.
Насколько мне известно, важно ещё будет 7 дней карантина пересидеть в Китае. Я жду информацию от руководства. Уже 5 дней на нервах из-за этого. Никто не знает, что делать. Сегодня сдал тест, завтра буду ещё один сдавать в обед. Может, всё поменяется. Но я не знаю, какое решение по мне примет руководство. Могут провести замену, даже если будет отрицательный тест», — приводит слова Трегубова «Спорт-экспресс».
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Соревнования скелетонистов начнутся 10 февраля.
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