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Российские гандболисты завершили чемпионат Европы поражением от Германии

Российские гандболисты завершили чемпионат Европы поражением от Германии
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Мужская сборная России по гандболу потерпела третье поражение на чемпионате Европы. В заключительной встрече основного раунда соревнований подопечные Велимира Петковича уступили сборной Германии со счётом 29:30.

Самым результативным в составе россиян стал Сергей Марк Косоротов, забиивший 8 мячей. Шесть раз отличился Александр Евмаков.

Ранее в основном раунде россияне уступили сборным Швеции (23:29) и Испании (25:26), а также сыграли вничью с командой Польши (29:29), утратив шансы на выход в полуфинал.

В основной раунд турнира российская команда вышла, заняв в своей группе первое место. Российские гандболисты последовательно обыграли команды Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27).

Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Братислава, Словакия
Основной раунд. Группа II. Четвёртый тур

Германия – Россия – 30:29 (16:12).

ЧЕ-2022 (м). Группа II. 4-й тур
25 января 2022, вторник. 20:00 МСК
Германия
Окончен
30 : 29
Россия
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