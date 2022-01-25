Российские гандболисты завершили чемпионат Европы поражением от Германии

Мужская сборная России по гандболу потерпела третье поражение на чемпионате Европы. В заключительной встрече основного раунда соревнований подопечные Велимира Петковича уступили сборной Германии со счётом 29:30.

Самым результативным в составе россиян стал Сергей Марк Косоротов, забиивший 8 мячей. Шесть раз отличился Александр Евмаков.



Ранее в основном раунде россияне уступили сборным Швеции (23:29) и Испании (25:26), а также сыграли вничью с командой Польши (29:29), утратив шансы на выход в полуфинал.



В основной раунд турнира российская команда вышла, заняв в своей группе первое место. Российские гандболисты последовательно обыграли команды Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27).



Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Братислава, Словакия

Основной раунд. Группа II. Четвёртый тур



Германия – Россия – 30:29 (16:12).