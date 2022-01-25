Российские гандболисты завершили чемпионат Европы поражением от Германии

Мужская сборная России по гандболу потерпела третье поражение на чемпионате Европы. В заключительной встрече основного раунда соревнований подопечные Велимира Петковича уступили сборной Германии со счётом 29:30.
Самым результативным в составе россиян стал Сергей Марк Косоротов, забиивший 8 мячей. Шесть раз отличился Александр Евмаков.
Ранее в основном раунде россияне уступили сборным Швеции (23:29) и Испании (25:26), а также сыграли вничью с командой Польши (29:29), утратив шансы на выход в полуфинал.
В основной раунд турнира российская команда вышла, заняв в своей группе первое место. Российские гандболисты последовательно обыграли команды Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27).
Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Братислава, Словакия
Основной раунд. Группа II. Четвёртый тур
Германия – Россия – 30:29 (16:12).
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