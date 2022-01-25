Карлсен лидирует на турнире в Вейк-ан-Зее, его преследует Гири

На шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее завершились партии девятого тура. Лидерующий норвежец Магнус Карлсен всего за 27 ходов победил Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана. Вторым идёт голландец Аниш Гири, продливший свою победную серию до четырёх партий кряду. В девятом туре Гири обыграл Сэма Шенкленда и отстаёт от Карлсена на полбалла.

Также в девятом туре победы одержали американец Фабиано Каруана, чёрными фигурами обыгравший Нильса Гранделиуса, и россиянин Сергей Карякин, который также чёрным цветом нанёс поражение Рамешбабу Прагнанандхе.

После девятого тура лидирует Карлсен, вторым идёт Гири, третье место делят Сантош Видит и Мамедьяров.

Положение после 9-го тура



1. Магнус Карлсен — 6,5 очков.

2. Аниш Гири – 6.

3-4. Шахрияр Мамедьяров, Сантош Видит — по 5,5.

5-7. Сергей Карякин, Фабиано Каруана, Рихард Раппорт — по 5.

8-9. Андрей Есипенко, Йорден ван Форест — по 4,5.

10. Ян-Кшиштоф Дуда – 4.

11-12. Даниил Дубов, Сэм Шенкленд — по 3,5.

13. Рамешбабу Прагнанандха — 2,5.

14. Нильс Гранделиус — 2.