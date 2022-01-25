Петербургский «Зенит» потерпел первое поражение в волейбольной Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» уступил сербской «Войводине» в домашнем матче пятого тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов со счётом 0:3 (15:25, 21:25, 21:25). Самым результативным в составе хозяев стал Фёдор Воронков, принесший команде 18 очков.
Для «Зенита» это первое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов.
Команда из Санкт-Петербурга идёт второй в турнирной таблице группы D. В 1/4 финала выйдут победители групп, а также три лучшие команды из числа занявших вторые места в пяти квартетах.
В следующем матче, который состоится 8 февраля, петербургский клуб встретится с португальской «Бенфикой».
Волейбол. Мужчины. Лига чемпионов
Групповой этап. Группа D. 5-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Войводина» (Сербия) — 0:3 (15:25, 21:25, 21:25)
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