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Петербургский «Зенит» потерпел первое поражение в волейбольной Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» потерпел первое поражение в волейбольной Лиге чемпионов
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Петербургский «Зенит» уступил сербской «Войводине» в домашнем матче пятого тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов со счётом 0:3 (15:25, 21:25, 21:25). Самым результативным в составе хозяев стал Фёдор Воронков, принесший команде 18 очков.

Для «Зенита» это первое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команда из Санкт-Петербурга идёт второй в турнирной таблице группы D. В 1/4 финала выйдут победители групп, а также три лучшие команды из числа занявших вторые места в пяти квартетах.

В следующем матче, который состоится 8 февраля, петербургский клуб встретится с португальской «Бенфикой».

Волейбол. Мужчины. Лига чемпионов
Групповой этап. Группа D. 5-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Войводина» (Сербия) — 0:3 (15:25, 21:25, 21:25)

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