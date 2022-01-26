Наставник сборной России по мини-футболу Скорович подвёл итоги матча с командой Хорватии

Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович подвёл итоги матча с командой Хорватии, в котором россияне убедительно выиграли со счётом 4:0.
«Хорватия – команда габаритная, мастеровитая, атлетичная. Важно было сыграть на той скорости, на которой они лишатся своих козырей. Показать хорошее движение, хороший контроль, хороший отбор, быстрое перемещение игроков и мяча. Нам удалось это сделать. Хорваты думали больше о собственной защите, чем об атаке, поэтому результат закономерен. Ребята молодцы, сделали всё, что надо было сделать для достижения результата.
С нашей стороны игра была не такая фееричная, много шероховатостей, какие-то вещи не получаются, и мы работаем над этим, чтобы быть ещё сильнее. Но также мы представляем, с чем нам нужно будет столкнуться в дальнейшем – и работаем над этим уже здесь и сейчас. Если витать в облаках и только мечтать – до самой важной игры можно и не добраться.
Что касается Робиньо, то надо провести детальное обследование, и тогда будет полное понимание его состояния», — сказал Скорович в интервью пресс-службе Ассоциации мини-футбола России.
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