Сноубордистка Надыршина выиграла чемпионат России в параллельном слаломе

Сноубордистка София Надыршина, отобранная в олимпийскую сборную страны, стала чемпионкой России в параллельном слаломе, который завершился в Башкирии. Второе место заняла ещё одна представительница национальной команды Наталья Соболева, третьей стала Ольга Найдякина.

В соревнованиях у мужчин первое место занял Дмитрий Карлагачев, второе — Дмитрий Логинов, будущий участник Игр в Пекине, третье — Владислав Шкурихин.

Днём ранее Надыршина и Игорь Слуев одержали победы в параллельном слалом-гиганте.

Соревнования по сноуборду на зимних Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 15 февраля 2022 года. В рамках соревнований разыгрывается 11 комплектов наград – по пять у мужчин и женщин, а также один в смешанной дисциплине.