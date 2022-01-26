Сноубордистка Надыршина выиграла чемпионат России в параллельном слаломе
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Сноубордистка София Надыршина, отобранная в олимпийскую сборную страны, стала чемпионкой России в параллельном слаломе, который завершился в Башкирии. Второе место заняла ещё одна представительница национальной команды Наталья Соболева, третьей стала Ольга Найдякина.
В соревнованиях у мужчин первое место занял Дмитрий Карлагачев, второе — Дмитрий Логинов, будущий участник Игр в Пекине, третье — Владислав Шкурихин.
Днём ранее Надыршина и Игорь Слуев одержали победы в параллельном слалом-гиганте.
Соревнования по сноуборду на зимних Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 15 февраля 2022 года. В рамках соревнований разыгрывается 11 комплектов наград – по пять у мужчин и женщин, а также один в смешанной дисциплине.
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